Vill ha fler mackar i sundet trots risker

Trots att risken för kollisioner och båtbränder anses som hög i området, och att Sjöfartsverket inte ställer sig bakom planen, fortsätter Vaxholms stad att se över möjligheten att etablera ytterligare en sjömack i Kastellsundet, bredvid den befintliga Gulfmacken.

Vaxholms stad vill göra en ändring i detaljplanen, med huvudscenariot att samlokalisera Sjömacken Vaxholm med Gulfmacken i Kastellsundet, som på den smalaste delen är runt 30 meter brett. Syftet är att frigöra mer plats för fritidsbåtar och samla riskerna med bränslehantering på ett ställe.

I den maritima riskbedömning som tagits fram på uppdrag av Vaxholms stad beskrivs farleden och det omgivande vattenområdet som intensivt trafikerat, och risken för kollisioner som hög – till följd av kombinationen av manövrerande eller passerande skärgårdsfartyg, fritidsbåtar som tankar, väntar på bryggplats för tankning eller bara passerar sundet. Vidare beskrivs även båtbränder som en uppenbar fara med anledning av lokaliseringen av sjömackar.

Sjöfartsverket, som inte ställer sig bakom en samlokalisering, skriver i ett yttrande att man anser att kommunen bör följa råden i riskanalysen och använda perioden för Sjömacken Vaxholms tillfälliga bygglov – utanför piren i Västerhamnen – till att utvärdera om det är att föredra att Sjömacken ligger kvar på den platsen. Detta är dock inget Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm överväger i nuläget.

– Vi har ett uppdrag att försöka få till en samlokalisering i Österhamnen, och i den processen får vi in olika synpunkter från olika instanser. Just nu har vi inget uppdrag att göra någonting utanför piren, där sjömacken ligger placerad på en plats där man inte kan få permanent bygglov, så då skulle man behöva ta fram en detaljplan för den platsen, säger Gunnar Lunnergård, plan- och exploateringschef i Vaxholm.

En samlokalisering av sjömackarna skulle innebära att en längre sträcka av sundet smalnas av, samtidigt som trafikintensiteten och riskerna ökar när fler båtar behöver ta sig in i sundet för att tanka.

Vad gör att ni fortskrider med planerna för att samlokalisera båtmackarna trots riskerna?

– Eftersom det är många fartyg som rör sig i området så finns det stora risker redan idag, men folk lyckas uppenbarligen hantera dem på olika sätt eftersom det inte varit så många incidenter. Men vi måste se till att det fungerar. Något vi kikar på är att leda bort den reguljära trafiken så att den åker utanför Kastellsundet som en riskreducerande åtgärd, men det är en dialog vi behöver ha på högre ort, säger Gunnar Lunnergård.

I högsäsong fylls båtmackarna på med bränsle ungefär en gång per dag. Att flytta in ytterligare en mack i Kastellsundet innebär att dubbelt så mycket bränsle ska lossas i ett område med byggnader med högt kulturvärde, där utrymmet är mycket begränsat.

Vad gör att ni inte bedömer riskerna vid lossning av dubbelt så mycket bränsle som ett hinder för att samlokalisera sjömackarna i samma område?

– Det är något av det vi tittar på i arbetet med detaljplanen – att hitta en bra plats där det ska kunna genomföras säkert. Här kan man eventuellt behöva ta till riskreducerande åtgärder, men vad det är vet vi inte ännu, säger Gunnar Lunnergård.

I riskbedömningen framgår att man inte kunnat identifiera några riskreducerande åtgärder för bebyggelsen som anses ekonomiskt försvarbara eller praktiskt genomförbara. Vad tänker du om det?

– Vi håller på och utreder det, så det är för tidigt att säga om det går eller inte. Det är det sista steget här nu, och hittar vi inget sätt att göra det på så får vi ta en funderare och prata om hur vi går vidare, säger Gunnar Lunnergård.