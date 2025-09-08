Villatomter planeras på Gräddö

En privatperson söker tillstånd för 37 villatomter mellan Gräddö och Räfsnäs. Nu har Norrtälje kommun beslutat att inleda planarbete för att ta fram en detaljplan för fastigheten.

Det var i april i år som privatpersonen, som driver flera bygg- och fastighetsbolag, sökte ett så kallat planbesked från Norrtälje kommun. I mitten av augusti beslutade Norrtälje kommun att undersöka om det är möjligt att bygga på den aktuella fastigheten.

Den sökande ville bygga på ett större område än det som man nu inleder planarbete för, men kommunen begränsar planbeskedet till fastigheten Gräddö 7:2 skifte 4.

En ny detaljplan för området kan vara klar först 2030. Det är den sökande, alltså den som vill bygga, som bekostar detaljplanearbetet.

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positivt till att upprätta en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga i området.

Det finns dock skyddsvärd natur in området som kan begränsa byggnation:

Öster om det aktuella planområdet ligger Stormossen som är ett opåverkat våtmarksområde med höga naturvärden. Väster om Stormossen ligger områdets äldsta skogsbestånd av sumpskog.

Ett planbesked är ett skriftligt och motiverat beslut från kommunen som avgör om ett planarbete för att ta fram en ny eller ändrad detaljplan ska påbörjas för ett visst område eller inte.

Ansökan om planbesked görs oftast av markägare eller byggföretag när en åtgärd, som ny bebyggelse, inte är förenlig med en befintlig detaljplan. Beslutet är inte juridiskt bindande, kan inte överklagas och är en förutsättning för att få påbörja en detaljplaneprocess.

Skärgården har sökt mannen bakom ansökan.