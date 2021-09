Fler vill leverera mat till öarna

Hittills har bara Mathem erbjudit leveranser av dagligvaror ut i skärgården. Nu ger sig även Foodora och Picsmart in i kampen om kunderna på öarna. Båda företagen planerar att utöka verksamheten under hösten.

Under september månad planerar Foodtechbolaget Picsmart att börja leverera matvaror ut till sina kunder i skärgården via Waxholmsbolagets tjänst ”Boka matkasse” för Skärgårdsgods. Under augusti har man genomfört tester med leveranser mellan Strömkajen och Vaxholm och från september kommer tjänsten att utökas till samtliga öar som Waxholmsbolaget trafikerar.

– Samarbetet med Waxholmsbolagets turer möjliggör leveranser där vi inte behöver påfresta skärgårdsmiljön ytterligare med fler båtar, och att vi kan använda deras befintliga infrastruktur istället för att skapa en egen. Det har fungerat väldigt bra, säger Ludwig Dinsmore, operativt ansvarig på Picsmart.

Picsmart samarbetar med ett flertal matkedjor och är därmed inte bunden till någon speciell aktör. Matkassarna körs fossilfritt till Waxholmsbåten för vidare transport ut till skärgården. Väl framme vid bryggan tar kunden själv emot sin beställning. Planen är att kunna leverera till öarna under alla säsonger som Waxholmsbåtarna går.

– Vi ser det som en stor fördel att vi kan erbjuda vår tjänst året runt och inte bara under sommaren som andra aktörer. Just nu fokuserar vi på att skapa en bra kundupplevelse när man beställer från vår portal, säger Ludwig Dinsmore.

På Trafikförvaltningen säger man sig dock inte ha något upprättat samarbetsavtal med Picsmart, även om företaget nyttjar deras tjänster.

– Waxholmsbolaget agerar inte tillsammans med Pic-smart för att tillhandahålla matkassar i skärgården. Vi levererar gods till skärgården med hjälp av fem godsfärjor och ett antal passagerarfartyg, säger Andreas Strömberg på Trafikförvaltningens presstjänst, och fortsätter:

– Jag invänder även mot att man tillåts säga att företaget kan leverera till samtliga öar som Waxholmsbolaget trafikerar. Det finns en uppenbarlig begränsning i att vi inte har kapacitet att leverera kylvaror till alla öar som Waxholmsbolaget trafikerar.

Även Q-handelsbolaget foodora planerar att erbjuda dagligvaruleveranser från sin egna livsmedelsbutik till skärgården i höst. Efter ett test med vattenskotrar och ribbåtar som man genomfört i augusti i samarbete med bolaget Swe-Pelago säger sig företaget vilja tillhandahålla leveranser ut till större delen av Stockholms inre skärgård under de säsonger då vattenleveranser är genomförbara.

– Det som gör foodora unika är att vi erbjuder omedelbara leveranser, medan man får vänta dagar hos konkurrenterna, säger John Denbratt, operativ chef på foodora Sverige.

Foodora har också en idé om att använda sig av drönare för att leverera matvaror från sina butiker. Hur detta kommer att gå till kan man i nuläget dock inte svara på.

– Drönare är något som vi kommer testa, ber att få återkomma med information kring det. Vi kommer testa olika innovativa lösningar löpande, skriver foodoras presskontakt Johanna Lindskog Lindell i ett mejl.

Hur tänker ni kring hållbarhet och miljö när det gäller snabba småleveranser med ribbåtar och vattenskotrar?

– Hållbarhet är såklart något som vi väger in i all vår affärsutveckling. Våra leveranser med vattenskotrar och ribbåtar är just nu ett test, som vi kommer utvärdera och utveckla, svarar Johanna Lindskog Lindell.