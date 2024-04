Fem frågor till Hannes Eghult…

...ordförande i Ornö fiskevårdsförening

Vilka är ni?

– Vi är en än så länge ganska liten, nystartad ideell förening som ska syssla med fiskevård och främja fiske kring och runt Ornö. Vi bildades efter att våtmarken i Lervassaviken stod klar, för den måste ju nu skötas om. Då dök idén upp om att starta en förening som dels kan göra det, men också vidareutveckla fisket och naturvården på Ornö vidare och driva fler projekt.

Berätta om våtmarken!

– Det är från början ett Leaderprojekt som Fiskarförbundet i Stockholms län tillsammans med en lokal projektgrupp, som jag ingick i, genomfört. Vi har återställt en havsvik som tidigare varit en fungerande översvämningsvåtmark, men som växt igen. Vi har anlagt dammar som dämt in ett område med tillrinning från en bäck. Sen har man byggt slussportar i vallarna, så att man kan reglera vattennivån, och byggt ett omlöp där fisken ska kunna vandra in och leka. Vallarna byggdes under hösten 2022, och redan förra sommaren hade vi gäddlek i våtmarken. I år hoppas vi på ännu bättre resultat!

Vad för andra sorters projekt vill ni driva?

– Vi vill framförallt titta på fler sådana här lekområden som skulle kunna behöva restaureras, eller där det kan göras mindre insatser för att främja fiskens lek. Till exempel återskapa vandringsvägar för fisken. Och sen vill vi gärna ordna evenemang som kan få upp intresset för fisk och fiske lokalt kring Ornö. Det finns representanter i föreningen från både sportfiskare och yrkesfiskare.

Vilka blir era största utmaningar, tror du?

– Det kan nog finnas många, men det gäller att hitta människor som vill engagera sig och lägga ner tid. Mycket handlar om att kunna söka medel och göra förarbete för att kunna genomföra de här projekten, det är nog det första. Sen är de sviktande fiskbestånden en utmaning i sig. Därför behövs sådana här insatser, för att främja och se till att fisken kommer tillbaka till skärgården.

Varför har du personligen engagerat dig i det här?

– Jag är väldigt fiskeintresserad. Jag är uppväxt här ute på Ornö och har bott här nästan hela livet, och har fiskat sen jag var liten. Jag är inte så gammal, men har ändå bara på mina 35 år sett hur fiskbestånden minskat kraftigt. Sedan har jag ett naturvårdsintresse i grunden; jag läste marinbiologi på gymnasiet och har ett stort engagemang för djur och natur.