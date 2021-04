Natur och vildmarksliv lockar i kristider

KRÖNIKA. Vi är många som söker oss ut på landet och till skärgården under pandemin. Naturen ger tröst i tider av kris och ovisshet. Kanske är det därför den ibland har kallas för de sekulariserade svenskarnas motsvarighet till kyrka, då den ger en nästan religiös upplevelse av att vara del av någonting större som inte går att förklara i ord. Och trenden att längta till en naturnära livsstil syns även på andra håll i världen: enligt en undersökning i USA förra året kunde nästan hälften av amerikanerna tänka sig att flytta till en mindre stad eller ut på landsbygden.

Att många lockas av back to naturekonceptet ser vi även på teve just nu. Här får vi följa människor med en längtan efter att gå ännu längre genom att utmana sig själva och sina överlevnadskunskaper till max. I långköraren Robinson till exempel, som i år hålls i Haparanda skärgård på grund av pandemin. I serien Ensam i vildmarken trotsar deltagarna hunger, kyla, isolering och vilda djur i den norska vildmarken. Människor drömmer helt enkelt om att utmana sina skrivbordsförtvinade kroppar fysiskt och få jord under naglarna efter månader av stillasittande och isolering.

Som vanligt när ett behov uppstår i samhället, följer strax därefter en marknad. Stadsbornas akuta naturbehov har naturligtvis uppmärksammats av eventarrangörer runt om i länet, vars aktiviteter under pandemin ofta varit fullbokade. Den här veckan har jag själv medverkat på två spännande evenemang i Värmdö. Först fick jag och sonen lära oss att göra upp eld, tyda tecken i naturen och sätta upp en lägerplats under en kurs i bushcraft på Stora Löknäsholmen. Därefter deltog jag i ett så kallat skogsbad vid Artipelag, anordnat av skogsterapiguiden Lisen Sundgren som jag intervjuar i artikeln intill.

Pandemin har slagit mångas liv, ekonomi och hälsa i spillror, men kanske kommer den åtminstone att föra med sig det positiva att vi på allvar börjar rannsaka våra stressiga och materialistiska liv. Att vi börjar prioritera en enklare, mer avskalad och naturnära tillvaro och omvärderar vår syn på vad som skapar lycka på riktigt.

I den klassiska överlevnadshandboken On Your Own in the Wilderness som gavs ut första gången år 1958 ville författarna skapa vad de kallar ”den perfekta guiden till själsro och fullständig frihet”. När jag läser det inledande påståendet slås jag av att det är precis lika aktuellt idag som för drygt 60 år sedan.

”Många av oss arbetar hårdare än vi vill, med saker som vi inte gillar att göra. Varför? För att ha råd med den typ av existens som vi egentligen inte bryr oss om att leva”.

Vilket oerhört slöseri på ett liv, kan jag inte låta bli att tänka.