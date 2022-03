Annons: Planerar du en resa till USA?

Är det så att du funderar på att resa till USA? Det är ju ett trevligt resmål med en mängd olika destinationer. Dock är det så att oavsett vart i USA du har tänkt dig, så måste du ha rätt dokument då det är vissa inreseregler att förhålla sig till. Ansök om USA ESTA är ett måste före du ska resa. Du behöver inte ha ett visum utan det räcker gott och väl med en ESTA. Det om du bara ska turista runt. Du får dock inte jobba eller studera med bara detta dokument. Då är det istället andra dokument du behöver ansöka om och skaffa dig.

ESTA står för Electronic System for Travel Authorization. Invånare i länder som omfattas av systemet ”Visa Waiver Program” behöver inte visum, utan kan istället då ha detta resegodkännande. Sverige är ett av de länder som omfattas av Visa Waiver Program.

För att ansöka om ett USA ESTA så kan du vända dig till en aktör som förmedlar detta. När du ansökt och fått det godkänt, så är det giltigt i 2 år. Varje besök i USA får dock vara på max 90 dagar. Men du kan åka till USA hur många gånger du vill med samma ESTA, under de två åren den är giltig. Ansökan kan göras enkelt och snabbt på nätet.

Du behöver även ha ett giltigt e-pass. Det är då ett pass som har en symbol på framsidan och det är en säkrare typ av pass som har ett inbäddat elektroniskt chip.

Vart i USA vill du resa?

USA är ett stort land med många möjligheter. Det finns fina storstäder, sol och bad, shopping, nöjesparker och en massa mer. Kanske du lockas av att besöka New York eller är det Disneyworld i Orlando som är din grej? Det kan vara bra att planera din resa i god tid samt se till att ha ansökt om USA ESTA, så att du kan åka! Denna ansökan kan du göra när som före din avresa, men mint 72 timmar före ombordstigning. Oftast går det snabbt att ansöka om det samt även snabbt att få svar. I de flesta fall är det inga problem att få tillståndet. Glöm inte att skriva ut det och ha med dig det då du ska checka in. Du bör även ha det med dig under hela resans gång.

Eftersom USA är så pass stort, så bör du bestämma dig för om det är nordöstra USA, Florida eller Sydvästra USA som lockar. Fundera även på om du ska åka med en resebyrå som Ving eller Apollo, eller om du föredrar att boka flyg och boende separat. Tänk på att du måste ha en första natt bokad innan du anländer till USA.

Ett sätt att se dig omkring i landet, det är att hyra bil. Det är det enklaste sättet att ta dig runt! Särskilt om du har tänkt besöka flera platser. Ska du bara vara i en enda stad, så finns det oftast taxi.