Fem frågor till Magnus Ullman…

...som givit ut flera böcker om Stockholms skärgård och nu planerar att skriva en bok om Söderarm.

Hur kom du på idén att skriva en bok om Söderarm?

Bakgrunden var att Ann-Gret Andersson, som sedan många år driver en konferensanläggning på Söderarm, säljer min bok ”Roslagens skärgård igår och idag” i sin shop. Flera hade sagt till henne att hon måste skriva en bok om Söderarms historia. Hon är ju uppvuxen på Tjockö och har samlat på sig mycket material genom åren. I höstas ringde hon mig och undrade om jag kunde rycka in och hjälpa till med projektet.

Vad kommer ni att berätta om ön som vi andra inte känner till?

Det finns överraskande mycket att berätta om Söderarm. Det var ett av de viktigaste skyddsområdena i hela skärgården med taggtråd och kanoner där ingen människa fick stiga iland. Så var det långt in på 1990-talet. Både under Napoleonkrigen och Krimkriget under 1800-talet var brittiska och franska örlogsskepp inom synhåll från Söderarm. Flera stora tyska örlogsfartyg strök förbi Söderarm både under första och andra världskriget så det finns mycket dramatik kring Söderarmsskärgården. Det finns också många berättelser av lotsar, fyrvaktare och värnpliktiga som under andra världskriget var stationerade i Söderarmsskärgården, som dessutom är mycket naturskön med unik växtlighet.

Vad driver dig att skriva historiska böcker?

Redan i skolan hade jag högsta betyg i historia och jag läser mycket skärgårdslitteratur, och så har jag seglat och gått med motorbåt i skärgården sedan 1950-talet. Jag lockas av den dramatiska historien och av fängslande personligheter, inte minst bland fiskarbefolkningen. Den muntliga traditionen från de äldre till de yngre om livet förr är ju otroligt viktig att bevara.

Finns det stort intresse idag för hembygdshistoria, tror du?

Ja, men det är tyvärr en skev åldersfördelning. De yngre verkar inte särskilt intresserade, men så är det ju i hela samhället. Titta på föreningslivet. Nu det är mest pensionärer som är aktiva i föreningar och samfund.

Kommer det att bli fler böcker om Stockholms skärgård?

Ja, det tror jag, det är svårt att sluta. Jag är sedan länge huvudsakligen sysselsatt med att vara styrelseledamot i olika stiftelser, riskkapitalbolag och andra bolag och har kvar en del gamla uppdrag som advokat, så författandet och förläggandet är min hobby vid sidan av. Jag får många förslag på vad jag ska skriva om men jag måste känna för ämnet och tro att jag har kompetensen att skriva en viss bok, eftersom mitt skrivande bygger på min entusiasm.