Ö-företagare befarar godskaos i sommar

Foto: Bengt Nyman

Efter att Waxholmsbåten Vindöga byggts om har utrymmet för gods ombord minskat. Det kommer att få stora konsekvenser i sommar när varuleveranserna ökar drastiskt, menar företagare i södra skärgården.

– Löser inte det här sig så får vi lägga ner, säger Stefan Skog på Ornö.

Fartyget Vindöga, som sommartid levererar gods till Ornö Kyrkviken, Kymmendö och Fjärdlång, har under 2020 byggts om. I samband med det har utrymmet för gods, däribland kylvaror, minskat med cirka hälften. Det kommer att innebära problem för de näringsidkare som är beroende av varuleveranserna.

– Burplatserna kommer inte räcka till. De har plats för fyra kylburar när vi vanligtvis fyller tolv. Hur ska det prioriteras? Vi behöver leveranser minst två dagar i veckan till restaurangen under sommaren, säger Stefan Skog, som driver Kyrkvikens bar och bistro, Gittans grill samt Ornömacken och butiken i Kyrkviken tillsammans med Helena Falk.

– Jag gissar att någon har räknat på antalet burplatser i snitt på helåret och kommit fram till att det då bara körs fyra kylburar per tur. Men att alla ökar sin omsättning med 80-90 procent under sommaren, det har man inte tänkt på. Det känns återigen som att det är beslutsfattare som inte har en aning om hur det är för oss här ute, fortsätter han.

Fler verksamheter i området berörs, däribland Sundby gård, Skärgårdshotellet, Fjärdlångs vandrarhem samt restaurangen och butiken på Kymmendö. Även skolmaten till barnen på Ornö skola levereras denna väg. Nu har företagarna tillsammans skickat en skrivelse till ansvariga på regionen och lokalpolitiker i Haninge.

”Att på detta sätt, och utan minsta förhandsbesked, strypa godstransporterna till södra skärgårdens största ö är helt orimligt. Det handlar om små men livsviktiga företag – som behöver den infrastruktur som skärgårdsbåtstrafiken innebär, både för person- och godstransporter”, skriver de bland annat.

Linus Björkman (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge, har tagit emot skrivelsen och kommenterar:

– Haninge kommun måste skyndsamt agera och rädda företagarna i skärgården. Det är lokala eldsjälar och näringsidkare som håller skärgården levande. Kommunen får inte ännu en gång svika skärgårdsborna.

Elin Lindström, presskommunikatör på Trafikförvaltningen Region Stockholm, besvarar våra frågor per mejl:

Hur har man tänkt kring godsutrymmet i och med ombyggnationen av Vindöga?

– Under de senaste åren har Waxholmsbolaget genomfört väsentliga uppdateringar eller livstidförlängningar av fartygsflottan, däribland Waxholm I, Waxholm II, Solöga samt Vindöga. Dessa uppdateringar har fokuserat på att tillgänglighetsanpassa fartygen för främst passagerartrafik. Det har i sin tur gjort att kapaciteten för att hantera gods har minskat.

Finns det någon annan plan för hur dessa företagares varuleveranser ska kunna hanteras i sommar?

– Vad avser de godstransporter som skett vid Ornö, kommer Waxholmsbolagets godsuppdrag att främst fokusera på de utanförliggande öarna utan bro, tunnel eller vägfärja för att säkerställa att gods når dit. Då Ornö har vägfärja, är det den som främst bör nyttjas för att varuförsörja öns alla företagare. Sett över året har vi inte någon kapacitetsbrist för godstransport i södra skärgården – snarare tvärtom. Det är under sommarperioden som det finns en viss kapacitetsbrist, och under pandemin har kapaciteten varit en särskild utmaning både vad gäller resenärer och godstransporter. Det är därför viktigt att hjälpas åt under sommaren, och att de som kan försöker att använda andra transportvägar för godset – till exempel genom vägförbindelser och vägfärjor där det finns. På så sätt lämnar man plats för gods som ska till de destinationer som inte har samma tillgång till alternativa transportvägar.

Stefan Skog ser dock inte att det kommer att vara möjligt att få leveranser via färjan, såvida det inte sker i en samlad transport från Ressel.

– Att våra leverantörer skulle välja att köra ut en lastbil i fem, sex timmar för två eller tre kunder här ute på Ornö, det kommer aldrig att hända. Det kostar för mycket för dem.

Nu är han rädd för att detta kommer innebära att verksamheten får lägga ner.

– Vi står precis i begrepp att skriva anställningsavtal med ett 20-tal ungdomar inför sommaren, men det vågar vi nog inte göra nu. Vi är i limbo. Löser inte det här sig så kommer vi få stänga.