TBE har ökat kraftigt i år

Antal fall av TBE - fästingburen hjärninflammation – har ökat stort det senaste året med dubbelt så många fall rapporterade i Stockholms län jämfört med i fjol. Samtidigt har färre vaccinerat sig mot sjukdomen i skuggan av Covid-19-pandemin.

I år har nästan 500 fall av TBE hittills rapporterats in till Folkhälsomyndigheten från hela landet. Det är över 200 fler fall än under hela 2020, som dock var ett relativt lindrigt år. Men ändå har rapporteringen inte överstigit 400 fall under de senaste tio åren.

Orsakerna är flera, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till nyhetsbyrån Siren:

– Det var mycket gnagare 2020 i de områden som har TBE, vilket innebär att fästinglarver hade bra möjligheter att suga blod. De utvecklades till fästingnymfer den här sommaren och det är framförallt de som människor blir smittade av. Sedan beror det säkert på hur vädret har varit och att folk har varit ute mycket.

Men i ett längre perspektiv hänger ökningen troligtvis även ihop med klimatförändringarna, som gjort att säsongen för när fästingar är aktiva startar tidigare på våren och slutar senare på hösten.

– De sprids också till nya områden, framför allt västerut, där inte en lika stor del av befolkningen är vaccinerad mot TBE. Vaccin ger ett jättebra skydd mot sjukdomen, säger Marika Hjertqvist.

I Stockholms län har flest fall i landet, 116 stycken, rapporterats in i år fram till och med oktober. Den siffran kan jämföras med endast 64 fall under hela 2020.

Flest fall per 100 000 invånare har dock Uppsala län med 16,48, att jämföras med Stockholms 4,85.

Samtidigt har det rapporterats att färre vaccinerat sig mot TBE i skuggan av covid-19 pandemin och dess vaccineringskampanj. Enligt Folkhälsomyndigheten ska det gå en vecka innan man tar något annat vaccin, efter att ha vaccinerats mot covid-19.

– Jag tror att många skjuter på det till efter att de har tagit covid-vaccinet, sa Maria Adensjö, sjuksköterska hos den privata vaccinatören Min Doktor, till SVT Nyheter i somras.

Fakta/TBE

• TBE (Tick Borne Encephalitis) är en virussjukdom som sprids av fästingar.

• Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från smittotillfället till att du blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad.

• Symptom är huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber. De första symtomen varar i ett par dagar till en vecka. Sedan blir de flesta friska.

• Hos ungefär en tredjedel sprids viruset vidare till hjärnan eller hjärnhinnorna, ibland både och. Där orsakar viruset en inflammation.

Källa: 1177 Vårdguiden