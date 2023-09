Vind i seglen för ny båtmässa

För andra året i rad arrangerades Workboat-mässan på Djurgården, i år med fler utställare och besökare.

Workboat-mässan arrangerades för första gången i september förra året på Djurgården. Inspirationen kom från USA, berättar Johan Lindström, operativ chef på Team Marin, företaget som står bakom mässan.

– I USA har man renodlade mässor för arbetsbåtar. Vi beslutade förra året att köra igång i Sverige. Här finns ju renodlade mässor för fritidsbåtar, men vi saknade en mässa där företag kan träffa företag för att skapa en mötesplattform.

Förra årets mässa blev lyckad och till årets mässa hade fler utställare valt att delta.

– Vi fick bra feedback förra året. I stort sett alla som var med då kom i år, men vi fick också många nya utställare. Det blev fler montrar och båtar i år, det var väldigt kul, säger Johan Lindström.

Under årets mässa lanserade företaget X-shore en världsnyhet när man presenterade en ny eldriven arbetsbåt som bland annat ska användas för skolskjutsar i Värmdö kommun. Ett 40-tal montrar var uppställda på två vägfärjor och i hamnen låg över 50 fartyg. Bland annat var Sjöpolisen, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och Storstockholms brandförsvar på plats. En dramatisk händelse under mässan var när en besökare blev sjuk och mässdeltagare från det telemedicinska företaget Lifelink on call fick rycka in.

– Han ryckte in snabbt och gjorde en bra insats tills ambulansen kom.

Lifelink on call säljer sjukvårdstjänster, medicinsk utrustning och utbildning till verksamheter som jobbar på otillgängliga platser. En annat ovanligt inslag under mässan var när deltagarna fick se kungen åka iväg med Vasaorden i sambandet med firandet av 50 år på tronen. Mässan ska nu utvärderas, men tanken är att den ska bli återkommande varje år.