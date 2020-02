WÅAB:s terminaler i Vaxholm och Stavsnäs stänger i höst

Waxholmsbolagets terminaler i Vaxholm och Stavsnäs kommer från och med i höst inte att bemannas året runt. Hur bland annat posthanteringen ut till närbelägna öar kommer att skötas är ännu inte klarlagt.

– Terminalernas öppettider kommer att begränsas, inte under sommarsäsongen, men däremot till hösten. Det beror framför allt på att terminalernas uppgifter till stor del sköts på andra sätt än genom just terminalerna framför allt under lågsäsong, säger Elin Lindström, presskommunikatör vid Trafikförvaltningen på Region Stockholm och fortsätter:

– Till exempel har terminalerna tidigare sålt biljetter, vilket det inte finns samma behov av nu när våra resenärer kan köpa biljett ombord på fartyget.

Under sommarsäsongen kommer dock terminalerna hålla öppet som vanligt.

– Då ser vi att terminalerna fyller en mer tydlig funktion, när vi har fler ovana resenärer i trafiken som behöver hjälp med exempelvis turistinformation.

Beskedet oroar Skogsöbon Hasse Johansson, bland annat med tanke på posthanteringen som sköts på terminalen idag.

– Det är ju de som ser till att posten kommer med rätt båt och i rätt tid och det funkar klockrent. Att Postnord ska kunna fixa det, det finns inte i min verklighet, säger han.

Elin Lindström försäkrar dock att alla arbetsuppgifter som utförts vid terminalen kommer att omhändertas på olika sätt.

– Precis hur det kommer ske är fortfarande lite för tidigt att svara på men vi utreder frågan och kommer att ha en lösning på plats i god tid innan förändringarna sker.

Anropsstyrd trafik kommer även fortsättningsvis att kunna beställas via kundtjänst som har öppet året runt, dygnet runt.

– Sedan slutet av förra året har vi dessutom lanserat en ny funktion som ger våra resenärer möjlighet att beställa anropsstyrd trafik via Waxholmsbolagets app, säger Elin Lindström.

Exakt datum för när förändringen träder i kraft är ännu inte bestämt.