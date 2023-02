Återvinningscentral på Ingmarsö invigd

Landshövdingen var på plats när Österåkers kommuns första återvinningscentral (ÅVC) i skärgårdsmiljö invigdes i veckan.

I tisdags visades och invigdes den efterlängtade nya återvinningscentralen på Ingmarsö. På plats för invigningen var bland annat landshövding Sven-Erik Österberg, kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) och Roslagsvattens avfallschef Peter Nyström.

– Vi är riktigt glada över att kunna öppna den här ÅVC:n på Ingmarsö. Den kan förhoppningsvis vara en inspiration till andra öar med snarlika utmaningar. ÅVC:n kommer att ge goda möjligheter för ökad sortering och bättre nyttjande av resurser, säger Peter Nyström.

– Det här betyder jättemycket. Vi har försökt få till det här i ganska många år och har nu tillsammans med Roslagsvatten äntligen lyckats, säger Michaela Fletcher.

Varför har det tagit så lång tid?

– Vi har budgeterat för det här år efter år, men Österåkervatten som hanterat de här frågorna i kommunen har inte via sina upphandlingar lyckats få till en miljömässig hantering till en försvarbar summa förrän nu.

Bygget av ÅVC:n startade i augusti i fjol och slutbesiktigades i november. Den kommer att öppna för allmänheten i april för att hantera grovafall, som kommer att samlas in i så kallad storsäck. Alla de sorterade säckarna kommer att läggas i samma stora container, för att transporteras in till en så kallad sorteringsplatta på en avfallsanläggning på fastlandet, i syfte att minimera transporterna. Även farligt avfall, inklusive elavfall, kommer att samlas in från och med april. Men redan i februari kommer Roslagsvatten att starta upp insamling av förpackningar på ÅVC:n.

Lasse Westling, som under lång tid varit engagerad i frågan om sophanteringen på ön för byalagets räkning, var själv med på invigningen av den förra ÅVC:n på ön 1998.

– Det känns lite egendomligt att delta i invigningen i dag tjugofem år senare, säger han, och fortsätter:

– Jag tycker att det det är fantastiskt bra att ÅVC:n äntligen är på plats. Utformningen ser både trevlig och funktionell ut. Det kommer att underlätta mycket för både heltidsbor och deltidsbor. Själva har vi samlat våra förpackningar och tagit med till återvinningsgården på Ljusterö.

Är det något som Lasse Westling kan vara en smula kritisk till är det möjligheten till omhändertagande av organiskt avfall.

– I den byggnad som står kvar vid centralen fanns tidigare två kompostorer som tog emot matavfall från 250 hushåll. Vitsen med lokalt omhändertagande är ju att underlätta materialåtervinningen men också att minska miljöpåverkan av borttransporten. Matavfallet står för cirka 60 till 70 procent av vikten. Vi får hoppas att Roslagsvatten jobbar vidare med frågan.

Återvinningscentralen kommer vara tillgänglig för alla privatpersoner på ön, både fast- och fritidsboende, som har ett avfallsabonnemang. Till att börja med kommer den att hålla öppet när den är bemannad av personal, 1-2 dagar i veckan, men därefter är målsättningen att den ska kunna användas även när den är obemannad med hjälp av ett “grönt kort”.