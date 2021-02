Ny musikvideo visar upp Husarö i vacker vinterskrud

Indiepopbandet Wheelsin släppte förra veckan sitt debutalbum ”white hill Session” på Spotify. Videon till låten ”Go” är delvis inspelad på Husarö, där bandmedlemmen Henrik Baudou Fjelkmans familj varit fritidsboende ända sedan 1958.

Det har gått fort för bandet Wheelsin. För bara några veckor sedan bestämde Henrik Baudou Fjelkman och Patrik Blomqvist att de själva skulle ge ut sitt första studioalbum ”white hill session” på Spotify samt spela in en musikvideo till första singeln. Albumet är utgivet under duons nya skivbolagslabel Wheels Inc Produktion och innehåller nio låtar som Henrik Baudou Fjelkman beskriver som 90-talsdoftande indiepop.

– Vi gör korta treminuterslåtar med slagkraftiga bra melodier, coola hookar som snabbt tar lyssnaren till refrängen, säger han.

Henrik Baudou Fjelkman och Patrik Blomqvist har tillsammans spelat i olika bandkonstellationer, turnerat och utgivit musik sedan 1992. Wheelsin är en spinoff på deras tidigare band Flying Green och Wheels.

Att man valde just Husarö som inspelningsplats för musikvideon ”Go” har sin naturliga förklaring; redan i slutet på 50-talet bosatte sig Henrik Baudou Fjelkmans föräldrar på ön, där pappa Assar Fjelkman, som var präst, kom att driva konfirmationsläger i den nedlagda skolan på Husarö. Sedan dess har lägren varje sommar förgyllt många ungdomars liv. Under årens lopp har över 3 000 ungdomar konfirmerats ute på Husarö, som idag drivs av Henriks bror Magnus.

Henrik har därför under hela sitt liv varit fritidsboende på Husarö med sina fem syskon. Tillsammans med sin fru Helene köpte han en tomt och byggde 2013 en egen fastighet på södra sidan av ön.

Varje sommar arrangerar Henrik den populära allsången vid bland annat Husarö lanthandel med bandet Sven-Ivarz tillsammans med sin svåger Yngve. Namnet Sven-Ivarz är en hyllning till Husarös stora profil, båt- och bryggbyggaren Sven-Ivar Öhman.

Musikvideon till Go spelades in med vanlig mobilkamera alldeles nyligen i ett vintrigt Husarö.

– Jag känner starkt för Husarö, och jag tänkte att det kunde vara kul med lite annorlunda Husaröbilder i ett vinterlandskap, säger Henrik Baudou Fjelkman.

Efter att ”white hill session” släppts på Spotify har albumet streamats över 4 000 gånger och videon visats 500 gånger bara under det första dygnen och de positiva omdömena rasade in.

Många blev också väldigt överraskade över albumets snabba tillkomst.

– Inte ens min familj hade någon aning om att vi har jobbat på albumet. De vet ju att jag ständigt håller på med musik och sådär, men ”spela in en skiva, när har du gjort det? Det har du inte sagt något om”, skrattar Henrik Baudou Fjelkman.

Musikvideon finns tillgänglig på Youtube: https://youtu.be/7NZeolzOyR4

Albumet i sin helhet finns att lyssna till på Spotify.