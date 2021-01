Nya fiskeregler på remiss

64 nya fredningsområden mellan norra Uppsala och Kalmar, varav 32 i Stockholms län, föreslås i den remiss för uppdaterade fiskeregler som nu skickats ut från Havs- och vattenmyndigheten. Allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Länsstyrelsen har inom ramen för projektet ReFisk sedan 2017 genomfört en omfattande utvärdering av befintliga fredningsområden för fisk, som funnits i Stockholms skärgård sedan 2005. Nu har Havs- och vattenmyndigheten utifrån det underlaget skickat ett förslag på uppdaterade fiskeregler på remiss.

De nya reglerna innebär bland annat att den södra gränsen för den befintliga fredningstiden för gädda och abborre i Kalmarsund och runt Öland flyttas söderut till Torhamns udde i Blekinge län, och att minimimåttet för gös ökas från 40 till 45 centimeter i samtliga Östersjöns delområden för alla tillåtna redskap utom handredskap och ryssjor.

Man föreslår också totalt 64 nya och 29 justerade fredningsområden för lekfisk på kuststräckan mellan norra Uppsala och Kalmar. De flesta områden, 47 stycken, fredas under våren för att skydda framförallt gädda, gös och abborre. Fem nya områden fredas under hösten för att skydda havsvandrande öring. Ett nytt område fredas under både vår och höst. 11 nya områden blir fredade året om.

I Stockholms län rör det sig om 32 nya områden.

– Oftast har det varit på initiativ av fiskerättsägarna själva. Vissa undantag är de som ligger på Skärgårdsstiftelsens vatten. Där har jag själv plockat ut vilka som är lämpliga och haft en dialog med stiftelsen, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Stockholm som drivit Re-Fisk.

– Det känns som att det blivit ett balanserat förslag. De som förespråkar mer inskränkningar tycker nog att det är för lite och de som inte vill reglera fisket så mycket tycker att det är för mycket, så det har nog hamnat rätt väl, säger Henrik C Andersson och fortsätter:

– Många saknar kanske regleringen av abborrfiske, men det ska vi gå vidare med och titta på hela Östersjön. Sen hade nog vissa från sportfiskehållet gärna sett en inskränkning av nätfiske innanför tremeterskurvan. Men där har vi bedömt att nätfisket minskat mycket av sig självt redan, samt att det skulle vara en väldigt stor inskränkning av enskild rätt.

Nu har förslaget, som föreslås träda i kraft från och med 1 mars 2021, skickats på remiss till berörda instanser. Allmänheten kan också lämna synpunkter till länsstyrelsen senast den 20 januari. Läs mer om förslaget och hur du gör på länsstyrelsens hemsida.

Fakta/Nya fredningsområden i Stockholms skärgård

Nynäshamns kommun: Gravamaren, Maren, Rassa vikar

Haninge kommun: Toren, Norrviken Ornö, Bihagsmar Gålö

Värmdö kommun: Jungfruskär, Orrösundet, Våmfjärden, Norrviken Fågelbrolandet, Prästmaren/Kuggmaren, Älgkilen, Hjälmösundet norra och södra, Träsket Bolviksnäs, Norrviken norra Gällnö

Lidingö kommun: Gråviken, Ekholmsnässjön

Vaxholms stad: Vaxholm, Siviken, Kyrkfjärden

Österåkers kommun: Örsö fladan

Norrtälje kommun: Tomtviken Urö, Yxlöviken, Håtöviken, Öjan, Eknöviken, Södersundet, Idö norra fladen och Idöfladen, Kullboviken, Edeboviken