Polisens informationsmöte engagerade Blidöborna

Antalet anmälningar om inbrott och stölder har under hösten ökat på Blidö. För att belysa situationen och informera om hur man kan skydda sig mot brott höll Carola Wiklund, Norrtäljepolisen, ett informationsmöte vid Haraldsgård i lördags.

Ett hundratal Blidöbor samlades vid Haraldsgård på Blidö för att lyssna på Norrtäljepolisen under lördagseftermiddagen. Polisen Carola Wiklund bekräftar att det har kommit in ett ökat antal anmälningar och tips under den senaste månaden. I vissa fall handlar det om regelrätta inbrott i hus och i bilar, i andra att man haft påhälsningar i form av exempelvis uppbrutna lås och flyttade saker men att ingenting saknats. Man har också fått in flera anmälningar om båtmotorstölder, men den statistiken sticker inte iväg mer än vanligt, menar Carola Wiklund, som lägger till att även om anmälningarna ökat under hösten handlar det inte om någon stöldvåg.

– När det går runt på Facebook kan man ibland tro att det är så mycket mer, när det egentligen är samma brott man pratar om. Eller så väljer man att inte anmäla, eftersom ingenting har försvunnit, att försäkringen inte täcker och så vidare. Men för att vi ska få en uppfattning om omfattningen är det viktigt att man anmäler både brott och misstanke om planering av brott, säger Carola Wiklund.

Under mötet väcktes frågor kring exempelvis möjligheten att installera kameror och en bom och många öbor visade intresse för olika former av grannsamverkan.

Enligt Carola Wiklund möts polisen ofta av misstankar om att utländska hantverkare ligger bakom brotten men själv ställer hon sig tveksam till det. Snarare tror hon att det kan handla om fattiga, missbrukare och hemlösa.

– Jag tror att det är folk som bor och vistas på Blidö, som för sin egen överlevnad stjäl. Det handlar ju ofta inte om kapitalvaror som försvunnit utan saker som mat och varma kläder. Alkoholstölder däremot brukar ofta tyda på ungdomar. Och båtmotorbrotten utförs av internationella ligor, de hör inte ihop med de andra brotten, menar hon.

Under mötet rådde hon ö-borna att samverka och hjälpas åt att hålla uppsikt.

– Jag rekommenderar att man är nyfiken och vågar fråga okända vilka de är. Man kan ha hur mycket lås och larm och kameror som helst men till syvende och sist är människans närvaro ändå det viktigaste. Sen tycker jag att man kan inventera lite, vad finns på Blidö dygnets alla timmar? Jo en ICA-handlare, en vårdcentral, en räddningstjänst, det finns företag som är Blidöbor och som har mer koll på vilka som rör sig här. De kan också vara till stor hjälp, säger hon.