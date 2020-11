Stora visioner för ny samlingsplats i Stavsnäs

Det nyinvigda allaktivitetshuset i Stavsnäs syftar till att få människor från såväl olika kulturer som över generationsgränserna att mötas. Med många aktiviteter hoppas medarbetarna att gemenskap och trygghet skapas. Något man anser vara särskilt viktigt under den pågående pandemin.

Den 14 oktober slog man upp portarna och bjöd in till öppet hus i det nya allaktivitetshuset i den gamla lärarbostaden intill skolan i Stavsnäs by. Ett fyrtiotal nyfikna gäster passade på att kika in i huset, prata med de olika föreningarna som fanns represententerade, ta en fika och plantera varsin påskliljelök i jorden. En ganska symbolisk gest – i vår hoppas man att situationen har förbättrats och att verksamheten här ska blomstra. Men att vänta på bättre tider låg inte för de många eldsjälarna som samlats här och är ivriga över att få komma igång med sina olika verksamheter. Hela huset sjuder av entusiasm, idéer, skaparglädje och optimistisk framtidstro. Och om det någon gång har behövts en plats där människor kan samlas, uppleva gemenskap, få tröst och bryta utanförskapet är det kanske just i dessa coronatider.

– Vi tänkte att vi kör ändå. Det får bära eller brista, säger Per Wiberg från Djurö-Vindö Idrottsförening. Karin Österman, kassör i Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening, nickar instämmande.

– Vi kände att vi inte kunde vänta längre på att få en fast punkt. Vi har flyttat runt på olika platser men inte haft något eget. Det är så mycket man skulle vilja göra, man bara längtar tills vi kan köra igång, säger hon. Hon tycker att man fått positiv respons från de boende i området efter invigningen. Hennes kollega, Emad Shikhani, håller med.

– Som nyanländ känner jag mycket folk här och de säger att det är jättekul och bra. De är jätteglada över att vi har öppnat här.

Idag, ett par veckor efter invigningen, har en grupp representanter från föreningarna samlats runt allaktivitetshuset. Några kvinnor från trädgårdsgruppen påtar i jorden; den nya stenrabatten har precis blivit klar och till våren hoppas man att många Stavsnäsbor vill komma och odla grönsaker och kryddor i pallkragar som man ska sätta upp i trädgården. Att utomhusaktiviteter är ett utmärkt sätt att umgås, inte minst för många äldre som är i en riskgrupp, det tycker även Tommy Johansson från kyrkan.

– Man får tänka på det positiva i det negativa. Vi kanske inte kan samlas 20 stycken inomhus men vi kan vara tio ute och göra saker. Det gäller att vara lösningsfokuserad istället för att bara hitta problem. Man får tänka mer digitalt också, att man med sin telefon till exempel kan få hjälp hemifrån, säger han.

Mötesplats Stavsnäs är en samverkansförening och plattform som ska bidra till ett hållbart, inkluderande och jämställt lokalsamhälle. Föreningarna som ingår i Mötesplats Stavsnäs har tidigare hållit sina aktiviteter i olika lokaler men har nu äntligen fått en gemensam samlingsplats. Och alla strävar de efter samma sak: att skapa gemenskap, förena människor över kulturgränserna, minska ensamhet, utanförskap, segregation och isolering. De 16 föreningarna har tidigare anordnat allt från syjuntor till språkkaféer och somaliska mataftnar och man hoppas nu även kunna anordna aktiviteter och projekt i de nya, gemensamma lokalerna. Redan nu anordnas it-café för seniorer varje tisdag och onsdag.

– De får komma hit med sina smartphones, laptops och surfplattor. Ofta har de någonting som inte funkar eller vill ställa frågor och då löser vi det tillsammans, berättar Per Wiberg.

Ett av syftena med allaktivitetshuset är att få människor att mötas över de kulturella gränserna, och för att råda bot på arbetslösheten bland nyanlända som bor i området har man initierat projektet Sjöben & båtjobb, som syftar till att få in fler nysvenskar i båtbranschen.

– Båtvarven är ofta familjeföretag här ute och har historiskt sett haft svårt att få in personal. I vårt projekt tar vi in praktikanter från kommunen och arbetsförmedlingen, som tillsammans med vår projektledare Emad går ut på varv som vi har kontakt med. Där tränar de och lär sig arbetet under 1-2 månader. Tanken är sedan att killarna ska få jobb på de här varven, säger Per Wiberg.

I allaktivitetshuset har det även inrättats ett medborgarcenter varje dag mellan klockan 15-19, där man kan få hjälp med saker som att skriva CV, fylla i myndighetersblanketter och med läxläsning.

Karin Persson, som leder arbetet i trädgården, representerar byföreningen i Stavsnäs, föreningen Öppna Stavsnäs samt sitter med i styrelsen för Mötesplats Stavsnäs. Karin är också utbildad inom traditionellt hantverk och hoppas att kunna hålla workshops i huset framöver i exempelvis keramik, målning och vävning.

– Det som är så bra med hantverk är att man inte måste kunna prata svenska. Man kan visa sig på många andra sätt än genom att prata, och det är ju så internationellt också, menar hon.

Hon tycker att det är så häftigt med alla visioner i huset, och att det skapas många ringar på vattnet när man träffas alla samtidigt och kläcker idéer som i sin tur leder till nya idéer.

– När folk kommer samman såhär är det som om vi växer tillsammans på något sätt, säger hon.