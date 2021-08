Uppkopplade brunnar larmar innan de sinar

Det nog inte få som har oroat sig för om vattnet i den egenborrade eller grävda brunnen kommer att räcka. Nu har Rikard Tidala och Fredrik Olsson konstruerat ett system med en smartphoneapp som ger information om brunnen och larmar om vattnet håller på att ta slut.



När Rikard Tidalas brunn på Stavsudda sinade 2016 började han fundera på att installera ett varningssystem för att undvika problemet. Han konstaterade att det inte fanns några färdiga sådana, alltså fick han uppfinna ett själv. I början av sommaren lanserade han och kollegan Fredrik Olsson en webbsida där de säljer systemet, Aqvify, som består av en sensor som sänks ner i brunnshålet och en sändare som skickar data om vattennivån, hur mycket vatten som används och hur stort inflödet är, till en smartphoneapp. Från början är han civilingenjör och it-konsult och Fredrik Olsson är it-arkitekten som har konstruerat appen.

– Många oroar sig och sparar periodvis vatten helt i onödan. Andra har snålt med vatten men kan slippa oroa sig när de har koll. ”Bobarheten” ute på öarna kommer att öka när man vet hur stor sötvattenstillgången är, Rikard Tidala.Ett 30-tal pilotanvändare, både enskilda brunnsägare och samfälligheter har testat utrustningen. Deras mätare finns bland annat i brunnar ute på Grönskär, där den är solcellsdriven, på Runmarö, Tyvö, Ingarö, Tynningö och Möja. På Ljusterö bor Anders Nordström. Han är senior universitetslektor i naturgeografi på Stockholms universitet och har bland annat skrivit boken ”Dricksvatten”:

– Jag har testat den här sen slutet av maj och jag har en vattenmätare som jag kan jämföra med och det verkar stämma bra, säger han.

Exakt hur mycket vatten som finns i brunnen vet man inte.

– Men man får en uppgift om hur lång tid det tar att fylla på, det kan man se, alltså hur många liter per minut det strömmar in. Om det ganska snabbt fyller på, då är det ingen fara att använda vattnet. Tar det mycket längre tid att fylla på än vad du använder och grundvattennivån sjunker, då får du vara försiktig. Jag vattnade mina hallonbuskar här på Ljusterö och då kom jag ner under den nivå, som Rikard Tidala och jag hade kommit överens om och då gick larmet, säger Anders Nordström.

Projektet är fortfarande i sin linda. Förutom de 30 pilotkunderna har ytterligare 30 börjat använda utrustningen, som man ska kunna montera på egen hand. Den kostar cirka 4 000 kronor och abonnemanget på appen går på en tusenlapp om året.

Nu söker företaget investerare för att fortsätta utvecklas.

– Det finns en miljon brunnar i Sverige och i Finland 500 000 och i Indien där finns 220 miljoner brunnar. Vad jag vet finns ingen liknande utrustning i hela världen, säger Rikard Tidala.

Vattensparartips från Anders Nordström:

Utöver att stänga kranar och inte låta duschen stå på för fullt hela tiden är ett bra tips att på tre centrala ställen, disken, tvättstället och duschen byta ut silringen i kranen mot en strålvattensamlare som sparar 30 procent av vattnet och dessutom ökar vattentrycket.

Sofia Broome