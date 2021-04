SRV backar om containerlösning

SRV återinsätter grovsopbåten till öar utan fastlandsförbindelse i södra skärgården. Det kommer även bli möjligt att lämna vitvaror och elavfall.

Tidigare i våras meddelade återvinningsbolaget SRV i Haninge och Nynäshamn att man istället för sedvanlig hämtning med skärgårdsbåt skulle ställa ut containrar på ett antal öar, dit öbor kunde komma med sitt grovavfall. Bakgrunden till beslutet om handlade om att man ville prioritera de fasta återvinningscentralerna men samtidigt kunna erbjuda en smittsäker lösning för öarna. Detta har nu testats på ett antal öar, och nu backar man på beslutet.

I ett meddelande på SRV:s hemsida skriver man idag:

"Vi har nu utvärderat vårens första turer med Mobil ÅVC. Utifrån det vi lärt oss av utvärderingen kommer vi inte att ställa ut containrar för grovavfall på öarna som vi tidigare kommunicerat. Istället kommer personalen på skärgårdsbåtarna att ta emot avfallet vissa dagar under våren. Vi kommer även att ta emot vitvaror och elavfall från 29 maj och framåt. För de öar utan landförbindelse som inte fått möjlighet att slänga vitvaror och elavfall under våren planerar vi för en hämtning under hösten."

Läs även:

http://www.skargarden.se/grovsophamtning-kommer-tillbaka-men-far-kritik/

http://www.skargarden.se/ornoborna-rasar-mot-utebliven-sophamtning/