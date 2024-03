Avlopp ingen skitsak

KRÖNIKA. Värmdö kommun genomför just nu en omfattande och ambitiös tillsyn av enskilda avlopp i kommunen. Det är ett stort arbete för det handlar om många fastigheter och många öar att besöka. Kostsamt är det också, i alla fall för fastighetsägarna. När kommunen besökte Björn Cederwall på Svartsö fick han betala 5 571 kronor för det korta besöket. Samtidigt är det väl bra att det görs kan man tycka. Övergödningen av Östersjön är fortfarande ett problem även om situationen förbättrats betydligt under senaste åren. Så man kan ha viss förståelse för kommunens vilja att agera handlingskraftigt mot fastighetsägarna i skärgården och på landsbygden. På Svartsö bedömde kommunen att det råder så kallad hög skyddsnivå, vilket innebär strängare krav på utsläppen från de enskilda avloppen. Till exempel måste 90 procent av den fosfor som rinner ut i avloppet renas genom kemikalier eller fosforfilter. Förutom att det är besvärligt så är det också dyrt.Det kostar runt 10 000 kronor och uppåt med årligt underhåll på flera tusen kronor. Med över 700 000 enskilda avlopp runt om i Sverige handlar det om en miljardindustri. Utsläppen borde alltså rimligen vara ett stort miljöproblem för att motivera dessa pålagor på fastighetsägare som många redan investerat stora pengar i sina avloppsanläggningar. Men hur stor skillnad dessa investeringar faktiskt gör är oklart. En fastighetsägare med ett enskilt avlopp släpper ut ett par gram fosfor per dag. Fosfor som läcker ut från avlopp har en tendens att bindas till andra ämnen och stanna kvar i marken. Hur mycket som till slut hamnar i havet vet ingen. I en studie från 2016 ses problemen med utsläpp från enskilda avlopp som kraftigt överdrivna och i en studie från förra året konstaterade forskarna helt krasst att det inte finns några tillförlitliga uppgifter om hur mycket fosfor som binds i marken. De miljarder som nu flyter in i inköp av fosforfällor kan med andra ord ha liten eller ingen effekt alls. Detta kan jämföras med fiskodlingar i Bottenhavet som släpper ut 40 ton fosfor varje år rätt ut i vattnet. Skulle de tvingas betala samma summa för fosforrening som ägare av enskilda avlopp sammantaget gör skulle ingen ha råd att köpa några fiskar.

Kraven på fosforrening skiljer sig dessutom åt mellan kommunerna. Värmdö är en av de kommuner som driver frågan hårdast enligt experter jag pratat med. Kostnaden för en VA-anläggning för en fastighetsägare på en ö i

Värmdö kan alltså skilja sig kraftigt mot en fastighetsägare på grannön som ligger på andra sidan kommungränsen, fast påverkan på vattnet är densamma.

Kanske minskar utsläppen något med fosforfällor, men det måste finns en rimlighet i de kostnader som myndigheter lägger på sina invånare. Istället för fosforfällor kanske kommunerna ska be fastighetsägarna dra upp några mörtar vid bryggan. Samma effekt på miljön, men betydligt billigare och enklare, dessutom roligt.