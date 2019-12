Gustav Breine rappar om julstress

Fem frågor till Gustav Breine, nybliven Vaxholmsbo och som tillsammans med Lars Benckert – andra halvan av bandet Benckert & Breine – släppte jullåten Med skägget i glöggen den 19 november.

Vad menas med titeln?

Ja, det är väl någon slags variant av att ha ”skägget i brevlådan”, det är det texten handlar om. Man kommer överens om att skippa julklapparna, sen är det ändå nån som lite för sent kläcker ur sig att ”jo jag har ju köpt en liten grej till dig”. Då blir det panik och man har känslan av att sitta med skägget i glöggen helt enkelt.

Vilken genre skulle du säga att låten tillhör?

Julmusik, haha! På Spotify kallas det ”holiday music”. Men det är väl nån slags poprap. En rap är det tänkt att vara i alla fall.

Är anledningen till flytten på samma tema som låten, att minska stressen?

Jamen absolut, det kan man väl säga. Vi flyttade från Spånga där det är ett helt annat myller med bussar och pendeltåg. Det skulle vara en balans mellan att vilja komma ut i skärgården men ändå ha bra kommunikationsmöjligheter till Stockholm. Vi tittade på Vaxholm och Österskär som hade vettiga kommunikationer. Jag har varit mycket i skärgården då min farmor och farfar hade landställe på Ramsö när jag var barn. Mina föräldrar har haft landställe på Ljusterö och min mamma och syster har det fortfarande. Vi var även inne på att flytta ännu längre ut, mer avskilt. Nu blev det någon slags kompromiss, för barnens skull. Vi vill skapa bra förutsättningar för dem genom att vara nära skolan och enkelt kunna hänga med kompisar.

Vilka instrument spelar du?

I just den här låten är det trummor och gitarr och det är jag som rappar. I låten hör man även att två tjejer är med och gör två karaktärer, det är våra respektive. I första versen är det Helena Breine som berättar att hon köpt en julklapp, i andra versen Karin Benckert som är butiksbiträdet. Vi är ju inne på DIY (do it yourself) här. Vi spelar in allt hemma hos oss själva och spelar alla instrument själva.

Hur många julklappar har du själv köpt i år?

Inga hittills, vi skulle ju skippa det, haha. Det blir nog några men inte så många. Barnen är nio och elva så det är ju prime time julklappsålder. Men vi ska åka bort över jul så det är väl en julklapp i sig.