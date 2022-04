M/S Yxlan på grund vid Utö Gruvbrygga

I kraftiga byvindar gick M/S Yxlan på grund i inloppet till Utö Gruvbrygga lördagen den 26:e mars. Inga personer skadades och båten kunde efter inspektion åter tas i trafik.

Lördagen den 26:e mars klockan halv nio på morgonen var Waxholmsbolagets båt M/S Yxlan på väg in mot Gruvbryggan på Utö. Sikten var god och det blåste friska nordvästvindar med en medelstyrka på 12 meter per sekund men med mycket kraftiga byar på över 20 meter per sekund.

– Vid det tredje prickparet utifrån fick M/S Yxlan bottenkänning men fartyget kunde efter grundstötningen fortsätta vidare in mot kajen utan problem, säger trafikförvaltningens presskommunikatör Claes Kiesu.

Hon hade sex passagerare ombord och inga personer skadades vid grundstötningen. I rapporten om händelsen står det att vattenståndet var 20 centimeter under det normala. Det låga vattenståndet i kombination med de kraftiga vindbyarna, som kan ha tryckt fartyget mot grundare vatten var förmodligen orsaken till grundstötningen.

M/S Yxlan tog sig för egen maskin tillbaka till Årsta havsbad. Påföljande tur kördes med M/S Vindöga för att en inspektion av M/S Yxlan skulle kunna göras.

– Man kunde konstatera en 25 centimeter lång rispa med avskrapat färg på babordssidan under vattenlinjen men M/S Yxlan bedömdes efter inspektionen vara körfärdig och är nu i trafik igen, säger Claes Kiesu.

M/S Yxlan är specialbyggd för att ta sig fram på grundare vatten. Hon beställdes 2017 från ett estniskt varv och byggdes i Lettland till en kostnad av runt 50 miljoner kronor. Fartyget är byggt för att kunna bryta is och trafikera norra skärgårdens grundare farvatten även vintertid när det ligger mycket is. Hon är 27 meter lång och tar 150 passagerare i salongen.