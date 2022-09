Ön som alltid håller öppet

Nu sker en gradvis nedtrappning av service och aktiviteter på Bullerö men besökare är välkomna till naturreservatet året om och snart är öns huvudattraktion åter på plats.

– Jag vågar inte lova något men kanske kan den nya bastun invigas redan i vinter, säger naturbevakaren Ann-Sofi Andersson.

Den mest hektiska säsongen på Bullerö är över men det märks knappast när Skärgården besöker ön i början av september. Under dagen anländer flera segel- och motorbåtar liksom grupper med kajakpaddlare.

– Alla är förstås välkomna men personligen tycker jag att det är lite extra roligt när äldre fartyg och skutor kommer hit, säger Ann-Sofi Andersson.

Just denna dag får hon ett sådant finbesök. Det är Strömma kanalbolagets M/S Vaxholm III som gör säsongens sista heldagskryssning genom skärgården. Dagen till ära har stor flaggning hissats på den 119 år gamla skärgårdsbåten.

När trossen kastas från fördäck fångar Ann-Sofi upp den med van hand, förtöjer och drar ut landgången varefter passagerna strömmar iland.

– De kör kryssningar flera dagar i veckan under sommaren och här stannar de alltid till någon timme. De har egen guide med sig, säger Ann-Sofie Andersson.

Det är kanske tur att Vaxholm III har med egen guide för idag har Ann-Sofi två egna guidade turer med olika grupper. Dels med ett gäng akvarellmålare som hyrt en av stugorna i helgen, dels med Biologiska museets vänner som besöker Bullerö över dagen.

Den självklara höjdpunkten under guidningarna är Bruno Liljefors jaktstuga. Där huserade konstnären under det tidiga 1900-talet med sin familj liksom det mytomspunna Bullerölaget. Det är just Bullerölaget som lockat Biologiska museets vänner att besök ön. Förutom Liljefors själv ingick i Bullerölaget storheter som Anders Zorn och Albert Engström men också zoologen Gustaf Kolthoff som grundlade Biologiska museet på Djurgården.

När Ann-Sofi Andersson tillträdde tjänsten som naturbevakare 2017 var den första tiden utbildningstung. Kurserna i trädfällning, jägarexamen och naturvård avlöste varandra.

– Då var det lucköppning var enda dag. Nu har jag landat och lärt känna verksamheten och rutinerna men det är fortfarande lika roligt, säger hon.

Under promenaden över ön är det många besökare som hejdar Ann-Sofi för att få tips om lämpliga naturstigar, annan praktisk information eller bara för att få en pratstund med henne.

Förutom att hålla kontakt med besökare, övernattande gäster och hitresta grupper har Ann-Sofi Andersson och hennes kollega Gustav Solén även en rad praktiska åtaganden. Allt från sophantering, städning, gräsklippning, slåtter och höbärgning, att hålla efter sly och mink liksom allsköns snickeri- och underhållsarbeten. Utöver det ansvarar de också för tillsynen av 30 naturreservat vilka de besöker med jämna mellanrum.

– Det brukar vi göra vår och höst när vädret tillåter, säger Ann-Sofi Andersson.

Det innebär mycket tid i båten och hon är sedan jobbstarten 2017 redan inne på sin andra båtmotor.

De naturbevakare som arbetade på Bullerö tidigare var fastboende på ön men Ann-Sofi pendlar dagligen till hemmet på Runmarö.

– Jag har möjlighet till övernattning men nu är huset mer en arbetsplats och tjänstebostad än ett hem där man bor permanent, säger hon.

Som vanligt har en flock får betat på Bullerö även denna sommar. Nytt för i år är att även tre fjällkor gått på bete. Nu har de flyttats från ön men fåren får gå kvar någon månad till.

– Det är roligt att vi fått djur till Bullerö vilket ger ytterligare en dimension till besöket. Djuren uppskattas verkligen, säger Ann-Sofi Andersson.

Några höns finns däremot inte kvar på ön efter att minken tog sig in i hönsgården förra hösten.

Till mångas besvikelse brann öns bastu ner 2021 men under senhösten och vintern ska en ny bastu uppföras på platsen.

– Den var vår huvudattraktion. Jag vågar inte lova något men kanske kan den nya invigas redan i vinter, säger Ann-Sofi Andersson.

I samband med nationalparksprojektet genomförs en rad inventeringar och undersökningar i Nämdöskärgården, inte minst i Bulleröarkipelagen.

– Det är en spännande process som jag befinner mig i och jag får lära mig något nytt varje dag, säger Ann-Sofi som fortsätter:

– Häromdagen satt två marinbiologer i köket och tittade i sina mikroskop. Nu var det fokus på den marina miljön men det kan skifta från vecka till vecka. Det behövs mer kunskap och information oavsett om det blir nationalpark eller inte.

Besökstrycket har under året varit lägre än tidigare men Ann-Sofi uppskattar att omkring 10 000 personer besöker Bullerö varje år.

– Ser man till hela naturreservatet är det nog 40 000, kanske ännu fler men det är svårt att riktigt veta, säger hon.

Även om ön fortsätter att vara öppen för besökare påbörjas nu en nedtrappning av aktiviteterna och snart stänger man för övernattningar.

Med det lugnare tempot kan Ann-Sofi lägga mer tid på de administrativa sysslorna. Under vinterhalvåret planerar hon kommande inköp och leveranser liksom samordning av olika projekt vilket sker i samarbete med handläggarna på länsstyrelsen.

Innan Ann-Sofi Andersson tar itu med vinterns pappersarbete ska först två praktikanter från Marina läroverket välkomnas och läras upp.

– Det blir kul att de kommer hit och testar på att vara naturbevakare, säger Ann-Sofi Andersson.

Det lär dock dröja innan någon tjänst som naturbevakare blir ledig på Bullerö för Ann-Sofi stortrivs med sitt arbete.

– Det här är en livsstil och tänk att få leva mitt i vädret. Det här är superhäftigt, säger hon.