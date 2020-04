Oro för trafikkaos på Dalarö i sommar

Vattenfall kommer i sommar att byta elledningar vid kajen på Dalarö. Under tiden för arbetet kommer en körbana att stängas av och trafiken regleras med ljussignaler. På Ornö sjötrafik är man nu orolig för kaos i trafiken.

Vattenfalls markkablar som går från nätstationen ner till kajen på Dalarö är slitna och behöver bytas ut. Totalt handlar det om ungefär 300 meter kabel. Arbetena planeras att pågå mellan 4 maj och 17 juni. Under tiden för arbetena kommer informationsskyltar att sättas upp, en körbana stängas av och trafiken ska regleras med ljussignaler. Margareta Stenbock von Rosen, vd på Ornö sjötrafik, är kritisk till hur informationen kring arbetet hanterats.

– Vi har fått ett samtal två och en halv veckan innan arbetet ska påbörjas. Det här kommer att påverka trafiksituationen på hela Dalarö, men framförallt kajen där vi lastar och lossar tolv gånger per dag. Det kommer att innebära stora trafiksvårigheter. Ett sådant här arbete bör informeras skriftligt om långt innan det påbörjas. Det är väldigt illa hanterat.

Margareta Stenbock von Rosen säger att hon inte fått några detaljer alls om hur man ska lösa de trafikproblem som uppstår. Hon ställer sig också frågande till varför arbetena görs under sommarsäsongen.

– Markkablarna är från 80-talet och det senaste året har vi haft upprepade elavbrott i området. Vi byter ut kablarna för att undvika risk för nya avbrott, det är anledningen till att vi utför projektet. Vi kommer i huvudsak att jobba dagtid, men även vissa nätter. Det kan finnas en risk att macken och rampen blir planerat strömlös under kortare stunder, men vi kommer då att föra en dialog med dem om det, säger Mikael Björnér, pressansvarig på Vattenfall Eldistribution.

Hur ska ni lösa trafiksituationen?

– Vi kommer att arbeta med flera olika specialanpassade lösningar, som rödljus och flaggvakter, utmed den här relativt trånga vägsträckan. Vi kommer vara flexibla och anpassa arbetet efter förhållandena i området vilket även kan innebära att vi tillfälligt avbryter arbetet om det skulle behövas. Vi kommer även att schakta korta sträckor på 6-10 meter som vi lägger igen efterhand.

Varför informerade ni inte tidigare om detta?

– Vi brukar inte informera i förväg om schaktarbeten i väg, utan det sker med skyltar på plats. Problemen med markkablarna blev akut att åtgärda nu under våren för att undvika täta strömavbrott. Vi utför tusentals projekt av den här karaktären och kunde lägga in arbetet nu i maj-juni, men jag har full förståelse för att folk tycker att vi kunnat planera annorlunda. Vi måste dock sätta vårt samhällsuppdrag att säkra elförsörjningen på Dalarö framför de olägenheter markarbetet kan skapa under en kort period, säger Mikael Björnér.

När Skärgården sökte projektledaren Göran Westling ville han inte berätta någonting om arbetet.

– Jag uttalar mig inte ett skit om några arbeten, ring Vattenfalls pressavdelning. Var har du fått mitt nummer ifrån? Det är väl från Ornöfärjan eller Samfälligheten?

Vad spelar det för roll?

– Jag uttalar mig överhuvudtaget inte om detta, inte ett ljud mer från mig. *Klick*

Mikael Björnér beklagar bemötandet.

– Vi beklagar det som hände, så ska det naturligtvis inte gå till. Vi har ju alla våra roller och frågor från journalister brukar inte hamna hos en projektledare, så han blev nog lite förvånad och undrade hur du fått kontakt med honom.

Enligt Mikael Björnér finns det goda chanser att projektet kan vara klart redan innan midsommar.