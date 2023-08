Så rustar öarna för brand

Risken för bränder i skärgården är särskilt stor under sommaren då många vistas på öarna. Samtidigt medför klimatförändringarna att väderomslagen blir allt lynnigare vilket också spär på brandrisken.

Blixten slog ned på Bullerö, natten till 29 juni. Det gav upphov till en markbrand. Ann- Sofi Andersson, naturbevakare på ön, var snabbt på plats.

– Det här sker under den torra perioden av sommaren och blir till en utvecklad brand. Jag förstod att det här kan bli ganska allvarligt.

När hon anlände till platsen var Sandhamns brandvärn redan i färd med att bekämpa elden. Även brandvärnet på Nämdö stod redo, uppger Ann-Sofi Andersson. Som tur var kunde elden snabbt släckas. Att det regnade var behjälpligt, konstaterar naturbevakaren. Samtidigt vill hon lovorda brandvärnet för deras effektiva insats.

– Vi här på Bullerö känner verkligen tacksamhet! Jag blir nästan lite rörd. Man är väldigt utlämnad på en ö.

Sverige blir både torrare och blötare till följd av klimatförändringarna, uppger Världsnaturfonden. Samtidigt har landet, på grund av den arktiska återkopplingen, en större temperaturökning än jorden i genomsnitt. Gunilla Svensson är professor vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet. Hon konstaterar att de svenska somrarna allt oftare präglas av intensiva åskskurar.

– Det hänger ihop med att varm luft kan innehålla mer vattenånga.

Somrarna framöver kommer att bli ännu varmare om klimatförändringarna tillåts fortsätta. Då får vi sannolikt längre perioder med torka, menar Gunilla Svensson. Sommaren 2018 härjade en rad skogsbränder i Sverige. Sedan dess har människor blivit mer vaksamma. Det menar Robert Carlsson – enhetschef på Värmdö brandstation och ansvarig för tio brandvärn i skärgården.

– Man respekterar det på ett helt annat sätt. När det börjar brinna är man snabbt på plats och kan börja avhjälpa redan innan vi har kommit fram.

Han manar till eftertänksamhet hos de som gästar skärgården under sommaren.

– Då krävs det, av de som vistas inte bara i skärgården utan i alla grönområden, att man är försiktig och respekterar ifall ett eldningsförbud råder.

Vid larm får skärgårdens brandvärn uppbackning av de kommunala räddningstjänsterna. Värnen består av frivilligmedlemmar. Även om det inte är garanterat att de alltid finns tillgängliga så konstaterar Robert Carlsson att de fyller en viktig funktion.

– Räddningsvärnen hittar oftast till platsen ganska fort och kan påbörja arbetet på ett bra sätt, för att just begränsa elden. I bästa fall har de redan släckt elden innan vi kommer fram. De är mycket viktiga, tycker jag.

Husarös brandvärn, i mellersta skärgården, har cirka tolv medlemmar. Så fort larmet går beger sig värnchefen Hugo Duhs ned till brandboden.

– Då kollar jag hur allvarligt det är och hur många medlemmar jag behöver ha med mig, säger Hugo Duhs.

Värnet har två pumpar som trycker ut 250 liter vatten per minut. De kan antingen parkopplas, ifall situationen kräver mycket vatten på liten yta, eller seriekopplas, om man behöver pumpa vatten långt.

– Lyckligtvis har vi inte så många, långa sträckor på den här ön. Det är nära till vattnet överallt.

Vid brand på en annan ö så ringer Hugo Duhs både till räddningscentralen och värnet på den berörda ön, för att se om assistans behövs. Han uppger att Husarö har varit förskonade från bränder i år.

– Vi har faktiskt inte åkt på ett enda larm. Vi har klarat oss bra. Jag har också varit väldigt tydlig med varningar och sånt från Brandförsvaret. Vi har lagt ut information på alla våra sociala medier.

Christian Pettersson är styrkeledare på Blidös brandstation. Varje sommar anordnar stationen och Sjöräddningssällskapet en gemensam brandövning på öarna i norra skärgården, varav den senaste skedde tidigare denna månad. I norra skärgården finns ännu inga brandvärn på de flesta öar. Enligt Christian Pettersson är det dock sannolikt att de uppstår framöver. Det finns, som vi rapporterade för ett par veckor sedan, en oro på Rödlöga till följd av det varmare klimatet. Där befarar man att granbarkborrar och torka kan leda till att bränder snabbt sprids. Brandskyddet på ön är under upprustning. Under hösten kan ”Hesa Fredrik” komma att installeras. Om brandlarmet går på Rödlöga så ska Blidös räddningstjänst vara på plats inom 25 minuter, uppger Christian Pettersson. I våras fick brandstationen in en efterlängtad brandbåt.

– Det är vi väldigt tacksamma för, i hopp om att kunna göra ännu större skillnad på öarna här utanför, säger Christian Pettersson.

Jim Smith Rehnström