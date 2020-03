Siko hotar avbryta samarbetet med WWF

Världsnaturfonden (WWF) vill att Siko ställer sig bakom en debattartikel där de gemensamt föreslår att hela Stockholms skärgård utnämns till världsarv eller biosfärområde.

Det har retat upp Siko som säger blankt nej till förslaget och nu överväger att bryta samarbetet med WWF.

I förra veckan reste representanter från skärgårdsbornas organisation Siko, Skärgårdsföretagarna, länsstyrelsen och Världsnaturfonden på studieresa till Skärgårdshavets biosfärområde i Finlands skärgård.

– Det var en lyckad och välarrangerad resa, säger Göran Lagerström, Sikos styrelse.

Direkt efter resan fick han och Siko ett mejl från Yvonne Blombäck, WWF:s programsamordnare för kust och skärgård. Enligt mejlet ska parterna under resan ha diskuterat att skriva under ett gemensamt debattinlägg med förslaget att hela Stockholms skärgård ska bli världsarv eller biosfärsområde. Bifogat med mejlet fanns debattartikeln, klar att skrivas under.

– Det kom helt som en överraskning för oss. Vi snackade inte alls om det under resan, säger Göran Lagerström som fortsätter:

– Vi har bett dem vid upprepade tillfällen att slopa formuleringen ”hela Stockholms skärgård”.

För Sikos räkning svarade han WWF med vändande post att någon sådan debattartikel inte diskuterats och att någon överenskommelse definitivt inte träffats.

Han påminde också om att Siko vid upprepade tillfällen påtalat att det råder stor upprördhet på många håll i skärgården över WWF:s försök att få Stockholms skärgård till världsarv eller biosfärområde. Anledningen är att Siko inte tror att det gagnar och utvecklar skärgårdssamhällena. ”Tvärtom tror vi att det riskerar att lägga en våt filt över alla utvecklingsinitiativ i skärgården”, skriver Siko i sitt svar. Siko kan däremot tänka sig att stödja idén om biosfärområden under förutsättning att det sker med lokala initiativ. I skrivelsen poängterar Siko också att man har ett starkt engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och självklart stödjer till exempel WWF:s initiativ för att stoppa övergödningen av Östersjön.

För ett fortsatt samarbete kräver nu Siko att WWF tydligt deklarerar att man tänker om i frågan rörande världsarv och biosfärområden i skärgården.