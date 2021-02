Ännu oklart hur och var äldre öbor ska vaccineras

Foto: Folkhälsomyndigheten

I februari ska vaccinationerna för gruppen sjuttioplussare som inte bor på särskilda boenden inledas. Men några särskilda planer för extra vaccinationslokaler på öarna är ännu inte klara.

Just nu pågår vaccinationer mot Covid-19 för den som bor eller jobbar på särskilda äldreboenden, personer med hemsjukvård, hemtjänst eller assistans och vårdpersonal. Hittills är det Norrtälje kommun som ligger i topp i länet med cirka 2 500 vaccinationer gjorda så sent som i måndags.

Preliminärt ska vaccinationen för personer över 70 år som inte bor på särskilda boenden eller har hemtjänst komma igång i februari. Dessa kommer att behöva boka tid själva för vaccination.

Men hur det ska fungera för äldre personer som bor på en ö, har långt in till sin vårdcentral och avråds från att åka med Waxholmsbolaget är ännu inte klarlagt. När tidningen ringer runt till skärgårdskommunerna för att höra om det finns planer på att stärka upp med vaccinationslokaler ute på öarna, får vi inga riktigt tydliga svar utan hänvisas till Region Stockholm.

– Just nu har vi tyvärr inte särskilt mycket detaljerad information om hur vaccinationen i kommande faser ska genomföras. Det är en intensivt planeringsarbete som pågår – både kring genomförande och kommunikationsinsatser. Det vi arbetar efter är ju att vaccinationen för gruppen 70+ ska starta i februari och gruppen allmänheten i april eller maj. Men det finns en stor ovisshet kring tillgången på vaccin, så planeringen kan ju komma att ändras beroende på leveranskapaciteten. Osäkerheten just nu är väldigt stor, säger Erik Magni, pressansvarig på regionen, och fortsätter:

– Det jag generellt kan säga är att de invånare som är friska och kan ta sig till sin vårdcentral ska göra det och de som har hemsjukvård eller hemtjänst får det i hemmet. Men planering för genomförande pågår som sagt och mer information kommer vi att presentera så snart vi kan.

Norrtälje kommun höll i förra veckan en pressträff kring vaccinationerna.

– När det gäller var man vaccinerar sig beror det på vilken grupp man tillhör. De som har hemtjänst ska företrädesvis vaccineras i hemmet. För 70-plus är huvudregeln att man erbjuds vid sin husläkare, men undantagen är de som vistas långt från den, till exempel de som vistas i sin sommarbostad. Den dialogen får man ta med sin vårdcentral. Patienter i riskgrupp har rätt till sjukresor, även för att få vaccinationer, sa Maria Johansson, tillförordnad förbundsdirektör på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) som ansvarar för samordningen av det lokala arbetet med vaccineringen.

En försvårande faktor är att mRNA-vaccinet som idag finns att tillgå måste vara tinade när de ska transporteras i mindre volymer och då är känsliga för skakningar, vilket blir problem för distributionen i glesbygd.

– I Stockholm har man promenerat med dem men i glesbygd där man behöver köra med bil skakar man sönder vaccinet, sa Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare på vårdbolaget Tiohundra.

Vårdcentralen i Vaxholm skriver på sin hemsida att man kan fylla i en hälsodeklaration och lämna in till vårdcentralen, för att sedan bli kontaktad när bokningsmöjligheten öppnat. Det kommer även att gå att ringa och boka tid när vaccinet finns tillgängligt.

Löpande information om hur vaccineringarna ska gå till publiceras på www.1177.se.

Fakta/Vaccinationer mot Covid-19

• Det går inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering ännu. Varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden än de som successivt erbjuds vaccination. Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar.

• Preliminärt kommer du som är född 1951 eller tidigare att kunna vaccineras under februari. Du kommer att kunna boka din tid för vaccination själv på vårdcentralen, men denna bokning är ännu inte öppen.

• Preliminärt kommer du som är under 70 men i riskgrupp att kunna vaccineras under februari-mars. Du kommer att boka din tid för vaccination själv, men denna bokning är ännu inte öppen. Du kommer att få information på 1177.se eller via din vanliga vårdkontakt eller mottagning.

• Det har förekommit att personer blivit utsatta för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 1177 ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination på telefon.

Källa: 1177 Vårdguiden